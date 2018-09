Célébration de la semaine régionale de la santé de la mère et de l’enfant : Plus de vingt-cinq femmes atteintes de fistule prises gratuitement en charge.

La célébration de la semaine de la santé de la mère et de l’enfant (du 17 au 23 septembre à Kolda/Sédhiou) a fait l’objet d’un point de presse par la région médicale de Kolda, ce dimanche 16 septembre. Et le médecin chef de région, le Dr Yaya Baldé d’annoncer : « nous allons prendre en charge les femmes atteintes de fistule à cent pour cent en passant par la chirurgie, l’hébergement, la nourriture et le transport pour celles qui sont de Tamba et Kédougou. »

Mr Baldé de revenir sur les raisons de la journée : « le choix porté sur les régions de Kolda et de Sédhiou se justifie par le fait qu’elles ont un taux préoccupant concernant la santé de la mère et de l’enfant voire la mortalité maternelle, infantile et la fistule. Et c’est une marque de confiance à l’égard de nos régions respectives. »

Il ajoutera : « ces deux régions ont l’un des plus forts taux concernant la fistule. C’est pourquoi avec nos partenaires nous allons prendre en charge toutes ces femmes qui viendront se faire opérer de cette maladie. Ainsi, ce sont plus de vingt-cinq femmes dont nous allons nous occuper gratuitement, que ce soit la chirurgie, l’hébergement, la nourriture que le transport. »

À cet effet, il précisera : « nous allons rembourser le transport à hauteur de vingt mille francs CFA pour les malades de Tamba et Kédougou et le même procédé se fera en même temps à Sédhiou. Et de plus, nous savons que l’opération coûte à hauteur de trois cent mille francs. »

A l’occasion de cette semaine, dira t-il : « nous offrons différents services comme la chirurgie de la fistule, la pédiatrie, l’odontostomatologie, l’ophtalmologie, la cardiologie, le dépistage du cancer du col de l’utérus entre autres qui seront traités au camp installé à l’hôpital régional... »