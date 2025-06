Ce que l'on sait du crash du Boeing 787 d'Air India

Un avion qui perd de l'altitude puis s'écrase sur une zone résidentielle dans une boule de feu : le crash en Inde d'un Boeing 787 d'Air India a fait au moins 265 morts dont une vingtaine au sol, et un miraculé.



Voici ce que l'on sait de cette catastrophe aérienne qui pourrait être l'une des plus meurtrières du 21ème siècle dans le monde, hors attentat.



UN SURVIVANT



Il n'y a qu'un survivant connu parmi les 242 personnes qui se trouvaient à bord du Boeing 787-8 Dreamliner, fleuron du constructeur américain



Les médias indiens ont largement relayé que le rescapé occupait le siège 11A, après que des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré un homme en t-shirt ensanglanté, boitant mais capable de marcher jusqu'à une ambulance.



Il a présenté une carte d'embarquement au nom de Vishwash Kumar Ramesh, 40 ans, de nationalité britannique.



"Il m'a dit : Je n'ai aucune idée de la façon dont je suis sorti de cet avion", a confié son frère, joint par l'agence de presse britannique Press Association à Leicester.



Selon l'aviation civile, le vol 171 d'Air India avait embarqué 230 passagers et douze membres d'équipage.



Mais un responsable de la police locale, Kanan Desai, a déclaré à la presse que "265 corps ont été amenés à l'hôpital", ce qui signifie que 24 personnes ont été tuées au sol quand l'appareil s'est écrasé sur un centre d'hébergement de personnel médical.



LES CIRCONSTANCES DU CRASH



Le long-courrier de type Boeing 787 Dreamliner a décollé à 13h39 locales (08h10 GMT) de l'aéroport d'Ahmedabad pour rallier Gatwick, au Royaume-Uni, selon les premiers éléments de la direction générale de l'aviation civile indienne.



Mais juste après le décollage, pour une raison encore inconnue, il a émis un appel de détresse avant de s'écraser "hors du périmètre de l'aéroport", a précisé cette même source, sans donner d'autres détails sur les circonstances de l'accident.



Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent l'avion qui continue de voler mais perd rapidement de l'altitude avant de percuter un bâtiment et d'exploser en une boule de feu.



"Une moitié de l'appareil s'est écrasée sur une résidence où vivaient des médecins avec leurs familles", a indiqué à l'AFP le Dr Krishna, intervenu auprès de blessés. "Le nez de l'avion et la roue avant ont atterri" sur une "cantine" déjeunaient des étudiants, a-t-il ajouté.



Selon un journaliste de l'AFP à Ahmedabad, l'avion s'est écrasé entre l'hôpital public de la ville et le quartier Ghoda Camp.



LES NATIONALITES DES PASSAGERS



242 personnes, personnel de bord inclus, se trouvaient dans l'appareil, selon l'aviation civile. Parmi les passagers, il y avait 169 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais et un Canadien.



Outre ces 230 passagers, douze membres d'équipage se trouvaient également dans l'avion.



PREMIER CRASH D'UN BOEING DREAMLINER



Ce crash est le tout premier pour un Boeing 787 Dreamliner, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.



Long-courrier entré en service en 2011, il peut transporter entre 248 et 330 personnes. Il a depuis été adopté par plus de 80 compagnies aériennes à travers le monde.



Son constructeur, l'Américain Boeing, est "au courant des premières informations" et "travaille à réunir plus d'informations", a indiqué un porte-parole du groupe dans un communiqué transmis à l'AFP.



L'entreprise, qui se dit prête à aider Air India, adresse ses "pensées" à "toutes les personnes touchées".



Des enquêteurs britanniques et américains vont être déployés sur place pour aider aux investigations.



RÉACTIONS



. Cette tragédie "nous a tous abasourdis et attristés", a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi sur X.



. Les images de l'accident sont "bouleversantes", a dit le Premier ministre britannique Keir Starmer dans un communiqué. Le roi Charles III s'est quant à lui dit "extrêmement choqué".



. Le président Donald Trump a déploré le "terrible" crash, ajoutant que les Etats-Unis étaient prêts à fournir "immédiatement" toute aide qui serait nécessaire.



. "C'est avec une profonde consternation que j'ai appris la nouvelle du tragique accident aérien en Inde", a écrit sur X le Premier ministre portugais Luis Montenegro.



. Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, a dit sur X avoir "appris avec consternation" la nouvelle du crash, adressant ses pensées "aux proches de toutes les personnes à bord".



. Le Pakistan, par la voix de son ministre des Affaires étrangères et vice-Premier ministre Ishaq Dar, s'est dit "attristé" par la catastrophe, alors que le pays a vécu début mai sa pire confrontation depuis des décennies avec l'Inde.



. Le pape Léon XIV a adressé "ses sincères condoléances aux familles et aux proches de ceux qui ont perdu la vie", selon un télégramme signé par le numéro deux du Saint-Siège, le cardinal italien Pietro Parolin.