Cciad : La réplique d’Abdoulaye Sow contre le recours en annulation et l’affaire de la Clinique pour les greffes d’organes .

Plusieurs fois secouée par des plaintes d’opérateurs économiques, la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (Cciad) s’est finalement trouvée un successeur à Lamine Niang, son défunt président. Il s’agit de Abdoulaye Sow, l’ancien président de l’Union nationale des coopératives et exploitants forestiers du Sénégal (Uncefs). Celui-ci, dans cet entretien accordé à Dakaractu, a dévoilé les grandes lignes de la politique que son équipe et lui entendent mettre en œuvre pour rétablir la stabilité institutionnelle et la paix sociale au niveau de la famille consulaire par le dialogue et la concertation avec tous les acteurs.



L’occasion a été mise à profit par M. Sow pour annoncer une série de projets phares qu’il compte réaliser au cours de son mandat. ‘’J’ai trouvé un projet fédérateur pour la Chambre de commerce que le président de la République avait donné à feu Lamine Niang, mon prédécesseur. Déjà, un terrain de 7 800 m2 nous a été octroyé pour l’érection de ce siège’’.



Il s’agit du site où est installé la station d’essence Total située entre la Gare maritime Dakar Gorée et le Cercle Mess des officiers. Ce sera deux tours. La manière dont seront utilisées prochainement ces deux bâtisses a été précisée par le président de la Cciad. Celui-ci d’annoncer alors la volonté de ladite structure de ‘’se positionner aussi pour créer des cliniques spécialisées dans les greffes d’organes. Et ce, après le vote de la loi autorisant cette pratique médicale. La mise en place de cette technologie encore inexistante au Sénégal va permettre aux Sénégalais de ne plus être obligés d’aller à l’extérieur.



Le président Sow de signaler, au cours de l’entretien qui suit l’intérêt, que des partenaires Chinois et Turcs du Sénégal portent à ce projet, le coût nécessaire, les infrastructures prévues dans le site et le nombre de niveau des deux tours.



Son nom cité dans un recours pour annulation de l’élection de l’Assemblée générale du 27 novembre qui a conduit à son élection, M. Sow n’a pas voulu épiloguer sur cette requête introduite, au niveau de la Cour d’appel, par Birane Yaya Wane, membre de la liste And deffarat Chambre de commerce. Il a juste signalé que l’auteur de ce recours (M. Wane) ne figure même pas parmi les 60 délégués convoqués. Et que celui-ci a le droit de saisir la justice.



Il a aussi évoqué la position de la Cciad face à certains bras de fer d’opérateurs économiques contre des démembrements de l’État. C’est le cas avec l’arrêt de travail qu’avaient initié les acteurs portuaires pour protester contre une volonté des autorités du Port de Dakar. Mais aussi de la grève des commerçants pour manifester leur opposition ferme contre l’application des valeurs de correction qu’avait décidée la Douane.