Casa Sport : L'entraîneur Ansou Diadhiou limogé pour résultats insuffisants !

Après un début de saison difficile, marqué par la dernière place au classement de la Ligue 1 à la suite de six journées de championnat, les dirigeants du Casa Sport ont décidé de se séparer de leur entraîneur Ansou Diadhiou.



En effet, le Comité Directeur du Casa Sports s'est réuni tard dans la nuit du lundi pour se pencher sur la crise qui touche le club Casaçais depuis le début de la saison. Une fois n’est pas coutume, le Casa Sports n'a remporté aucun match de Ligue 1 en six journées, cumulant seulement 2 points sur 18 possibles.



Une situation assez alarmante pour inciter le comité directeur du club à prendre des mesures pour redresser la situation. Le coach Diadhiou avait remporté la coupe du Sénégal à deux reprises en 2021 et 2022 en plus d’un sacre en Ligue 1 toujours en 2022.



Mouhamadou Moustapha GAYE