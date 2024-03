Caravane d’Amadou Bâ dans le Nord : Le Fouta remercie son fils…

La caravane du candidat Amadou Bâ est entré dans la zone Nord depuis le 5e jour de la campagne électorale en perspective de l’élection du 24 mars prochain.



Après les étapes de Podor en rencontrant les responsables de Benno et de l’Alliance pour la République, notamment Abdoulaye Daouda Diallo, Cheikh Oumar Hanne, Mountaga Sy, Racine Sy et Aïssata Tall Sall, Amadou Bâ a foulé le sol des Agnam où il a reçu un accueil chaleureux de la part de Farba Ngom, le leader incontestable de la zone. La population a répondu à l’appel de la coalition au pouvoir en manifestant son soutien et sa confiance à Amadou Ba.



Ce n’est pas que du « Neddo ko bandum ». Car cette sympathie traduit un satisfecit des populations de la zone du Nord sur le choix porté sur AB2024, mais aussi et surtout l’espoir qu’il suscite.



Avant de rallier Matam avec sa caravane, Amadou Ba et son équipe ont fait les Agnam, Thilogne, Doumga Ouro, Bokidiawé, Bojinadj, Nabaadji Siwol et Ourossogui. Partout, le décor a été le même : les habitants sont sortis magnifier le fils du « pays ».