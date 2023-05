Caravane « Sénégal Connect » : Les Populations de Vélingara réservent un accueil exceptionnel à Me Moussa Bocar Thiam

Malgré la chaleur de plomb qui sévit à Vélingara où le thermomètre affiche facilement 38 degrés, le ministre de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique a été accueilli en grande pompe par les populations de Vélingara ce dimanche après-midi.

Prenant la route pour Tambacounda et Kédougou, la caravane du numérique a bifurqué dans la localité du maire, Mamadou Oury Baïlo Diallo. En l’absence de ce dernier, empêché, c’est son adjoint Oumar Ndiaye qui est monté au créneau pour rameuter les troupes tout en saluant l’initiative prise par le ministre de l’économie numérique. « C’est une première ! C’est l’occasion pour moi, au nom du maire absent, le remercier pour sa disponibilité et son leadership », témoigne Mr Ndiaye.

C’est donc spontanément que les populations sont sorties en masse pour recevoir chaleureusement la délégation qui sillonne le pays depuis déjà trois jours en prélude à la semaine dédiée au numérique (16 au 20 mai au Grand Théâtre de Dakar.) Les convois de motos, chants, danses et slogans populaires étaient au rendez-vous de cet accueil digne d’un président de la République.

Sous la présence effective du préfet et de l’adjoint au maire de Vélingara, Oumar Ndiaye, Moussa Bocar Thiam s’est félicité de l’engouement qu’a suscité ladite caravane. « Je voudrais saluer la mobilisation des femmes et surtout la superbe mobilisation des jeunes de Vélingara », s’est réjoui Me Moussa Bocar Thiam avant de reprendre la route.