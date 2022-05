Cantine Scolaire à Rufisque : La fondation Auchan offre 25.000 euros soit 16.398.750 FCFA aux élèves du lycée Yène Dialaw.

Après les bourses offertes aux étudiants en 2018, un appui à la population dans le secteur de la santé, la Fondation Auchan s’engage à promouvoir l’accès à l’alimentation dans les écoles, à travers le programme national de la cantine scolaire au Sénégal. C’est ainsi que la Fondation Auchan a fait un don de 25.000 € soit 16.398.750 F CFA aux élèves du lycée Yène Dialaw, ce jeudi 19 mai 2022 à Yène département de Rufisque.



Un nombre de 1.750 enfants scolaires et 20 femmes cuisinières dans 7 établissements scolaires du département de Rufisque, qui sont âgés entre 07 et 18 ans pour les élèves et de 25 à 50 ans pour les femmes cuisinières. Un programme de transition vers une agroécologie paysanne au service de la souveraineté alimentaire.



Un geste salué à sa juste valeur par les élèves, les partenaires des écoles (GRPR) et le conseil départemental de Rufisque. Selon eux, ce geste noble vient à son heure, permettant aux élèves de se concentrer plus sur les études et de faire de bons résultats. Ce programme va renforcer les liens entre les élèves. Ils terminent en demandant plus d’accompagnement surtout dans les secteurs de l'agriculture, de la transformation des produits naturels faite par les femmes.



Selon le gérant de Auchan Zac Mbao, Assane Ndiaye, le programme du projet va renforcer la résilience des systèmes alimentaires dans plusieurs départements du Sénégal pour un relèvement social, économique et lutter contre la malnutrition surtout des élèves qui sont l’avenir du pays.