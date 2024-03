Campagne présidentielle : Dr Cheikh Tidiane Seck rejoint la coalition Idy 2024.

Au moment où des libéraux ont décidé de rejoindre le candidat de Benno Bokk Yaakar, Amadou Ba, d’autres ont jugé plus judicieux d’accompagner le candidat Idrissa Seck. C’est le cas du Bloc National des Démocrates/Xel ak Koom (BND/Xel ak Koom) dirigé par le Dr Cheikh Tidiane Seck qui a décidé de rejoindre la coalition Idy 2024. Au delà de soutenir la candidature du Président Idrissa Seck, la formation politique demande également à tous ses militants et sympathisants de voter et faire voter Idrissa Seck. Dr Cheikh Tidiane Seck a mis sur pied le BND/Xel ak Koom après son départ du Pds...