Campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA) 2019

Dans un communiqué parvenu à la rédaction, le Ministère de la santé et de l’action sociale, pour un Sénégal sans paludisme, organise avec l’appui des partenaires une campagne nationale de distribution de plus de 10 millions de moustiquaires imprégnées à la population sénégalaise.



Après la première phase déroulée de manière synchronisée avec la Gambie dans les régions de Ziguinchor, Kédougou, Tamba, Kolda, Sédhiou, Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel, la deuxième phase sera organisée dans les régions de Saint-Louis, Matam, Louga, Thiès et Dakar au mois de juillet.



Avant la distribution, il sera procédé au recensement des personnes vivant dans les ménages. Le recensement sera fait par des acteurs communautaires choisis au niveau des districts sanitaires. Ces acteurs communautaires vont faire du porte à porte et visiter systématiquement tous les ménages. Chaque ménage va recevoir pendant le recensement un coupon de gratuité qui lui permettra de bénéficier gratuitement de moustiquaires imprégnées à longue durée d’action.



Le recensement se déroulera du 3 au 9 juillet 2019 dans les régions de Saint-Louis, Matam, Louga, Thiès et Dakar.