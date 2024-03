Campagne électorale : Amadou Bâ et Khalifa Sall en toute complicité à Vélingara !

La nouvelle de la rencontre entre Amadou Bâ et Khalifa Sall à Velingara lors de la campagne électorale a rapidement fait le tour du pays. Un moment chargé de symbolisme, entre deux candidats appartenant à des coalitions politiques différentes.

Alors que la caravane d'Amadou Bâ, représentant la coalition Benno Bokk Yaakaar, avançait vers la ville de Vélingara, connue pour être le fief du maire Apériste, Mamoudou Baïlo Diallo, un événement inattendu s'est produit. Le convoi de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a croisé la route de la caravane d'Amadou Bâ dans la zone de Sarabassi.

Ce qui aurait pu être une simple rencontre protocolaire, s'est transformé en un moment de véritable complicité. Amadou et Khalifa ont spontanément arrêté leurs convois respectifs et sont sortis pour se saluer chaleureusement. Les accolades et les poignées de mains fermes ont symbolisé leur respect mutuel et leur volonté de transcender les clivages politiques.

Malgré leurs différences idéologiques et leurs appartenances à des camps politiques rivaux, les deux hommes ont saisi l'occasion pour échanger brièvement. Leur conversation a été empreinte de respect et d'écoute mutuelle, signe d'une volonté commune de promouvoir la courtoisie et la paix pendant cette période électorale intense. Cette rencontre entre Amadou Bâ et Khalifa Sall à Vélingara a été perçue comme un exemple inspirant de dépassement des clivages politiques.