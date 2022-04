CULTURE / À la découverte d'un tissu d'origine Malinké, le « Yéré-Yéré » une tradition guinéenne qui renferme une histoire…

Une tradition qui remonte à l’époque de la royauté de Soundiata Keïta au Mali et de Soumahoro Kanté en Guinée. Cette teinture sur tissu appelé « Yéré-Yéré » provient de ces deux pays d’après nos interlocuteurs, des teinturiers qui s’y activent depuis de nombreuses années. Un tissu souvent assimilé à un autre style de teinture appelé « Batik », ce produit véhicule une histoire, celle de l’ethnie des Malinké, un peuple subordonné, guinéen.



C’est l’ethnie d’appartenance de leur ex président de la République, Alpha Condé. Ce dernier portait souvent des chemises « yéré-yéré ». Une manière pour lui de montrer la fierté de son appartenance, d’après l’explication des teinturiers qui ont installé leur domaine de production à Colobane, sur un vaste terrain, derrière la station d’essence.



D’ailleurs, d’après un communiqué sorti par l’ambassade de Guinée au Sénégal, l’État informe que la production et la vente de contrefaçons de ce tissu sont formellement interdites en terre guinéenne.



Reportage…