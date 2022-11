COP 27 à Charm El-Cheikh (Égypte) : Que l’Afrique comprenne enfin qu’elle doit prendre en main son destin en ne comptant que sur elle-même par une claire volonté politique ! (Abdou Sané, environnementaliste)

Cependant, l’expert en réduction des risques de catastrophes propose des pistes de résolutions de la crise. « En premier lieu, la mesure du changement climatique en Afrique mérite quelques clarifications : avec 744 stations météorologiques(chiffre qui a connu une évolution mais qui est donné à titre indicatif) seulement (contre 3 800 en France métropolitaine) dont les trois-quarts sont hors-service ou déclarées non conformes aux normes internationales par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), l’Afrique est l’une des régions du monde la moins bien surveillée par les climatologues et de ce fait, l’une des moins bien connues. L’OMM reconnaissait encore récemment que faute d’outils d’observation et d’analyses fiables, l’Afrique est un véritable « trou noir » de l’information (Climat en Afrique…, 2009). Dans son rapport de 1998, le GIEC avouait également cette difficulté en déclarant au sujet de l’Afrique qu’en raison des incertitudes que comportent les modèles de circulation générale (MCG), il est impossible de faire des prédictions régionales au sujet des changements climatiques […]. II est donc important d’interpréter les résultats des modèles en tenant compte de leurs incertitudes et de les considérer comme des scénarios possibles de changement à utiliser dans les études de sensibilité et de vulnérabilité (GIEC, 1998, p. 5) ».





Secundo, il note que « la complexité des dynamiques atmosphériques à l’œuvre sur le continent africain impose un questionnement sur la valeur des échelles d’observation retenues dans le temps et l’espace. On sait par exemple qu’une augmentation des températures ou des précipitations moyennes annuelles n’a pas de signification précise pour l’agriculteur et l’éleveur des zones semi-arides ou humides à subhumides. Ce dont il faut tenir compte en revanche, ce sont des moyennes saisonnières car une hausse des températures en saison sèche a moins d’impact sur les champs et les pâturages déjà secs et peu utilisés qu’en période de semis, de récolte ou de pacage ».





À l’inverse, fait-il savoir que « sur les hautes terres fraîches des montagnes de l’Atlas maghrébin et du Rift est-africain, l’augmentation des températures durant l’hivernage a des effets différenciés : une hausse de quelques degrés préserve les cultures et les plantations des risques de « coup de froid » matinal et permet une extension des zones cultivées au-delà de 2 000 m en zone tropicale, alors qu’en Afrique du Nord le régime d’écoulement des oueds est écourté en raison de la raréfaction des précipitations neigeuses en altitude. Il y a donc nécessité d’aller au-delà des généralisations qui, faute de données et d’une lecture fine et précise des situations rencontrées, en viennent parfois à construire des scénarios trop souvent alarmistes sur les conséquences du changement climatique. Par ailleurs, à quels systèmes climatiques se réfère-t-on dans les modélisations ? Quelles interactions atmosphériques relient les différents domaines climatiques africains ? On a souvent noté sur le continent des phénomènes météorologiques extrêmes à la fréquence et à la périodicité discutée. Réchauffement, sécheresse, phénomènes extrêmes ne sont donc pas toujours aisés à corréler. Aussi faut-il toujours rester prudent dans l’établissement de liens entre un phénomène météorologique localisé et un dérèglement climatique régional ou continental. Ces incertitudes invitent d’ailleurs depuis quelques années à une reformulation du problème. On admet en effet désormais qu’une augmentation des températures moyennes puisse avoir des répercussions multiples et parfois tout à fait inattendues selon les échelles, le relief et les saisons. Les notions de « changement climatique » et de « dérèglement climatique » sont ainsi venues remplacer celle de « réchauffement climatique ».





Enfin, argue l’expert que « la variable humaine semble avoir été trop souvent négligée ou réduite à des approches binaires : soit le facteur anthropique est considéré comme aggravant les phénomènes climatiques par ses interventions sur le milieu (surpâturage, déforestation), soit les sociétés africaines adaptent leurs pratiques aux fluctuations des ressources grâce à leurs techniques et savoirs locaux. Or, l’évolution contemporaine des sociétés africaines (urbanisation accélérée et faiblement maîtrisée, intensification de l’agriculture par l’irrigation et développement des aménagements hydro-agricoles, inégalités croissantes entres agropasteurs et agriculteurs) produit des vulnérabilités souvent combinées et différenciées qui posent non seulement la question de la gestion des crises mais également celle à plus long terme de la résilience. Existe-t-il des préconisations particulières dans ce domaine, quelles stratégies d’adaptation sont développées par les décideurs africains et par les communautés locales ? Celles-ci sont-elles endogènes ou issues de la solidarité internationale (ONG ou agences multilatérales) ? Ainsi, dans quelle mesure le/les changements climatiques sont-ils confirmés, vécus et ressentis par les différents acteurs : citadins, agriculteurs et éleveurs ? Observe-t-on d’ores et déjà des scénarios prospectifs ou opérationnels avec, par exemple, une réorganisation ou un redéploiement des activités et des aménagements qui attesteraient d’une nouvelle « réalité climatique » sur le continent africain ? ».





Après avoir campé le débat, l’expert a lancé pas mal de questions aux chefs d’Etats africains. « L’Afrique va-t-elle continuer à s’apitoyer sur son sort en croyant naïvement à une solution qui viendrait des pays pollueurs historiques ? Doit-on toujours accepter d’être ce peuple qui reconnaît ses conditions de vulnérabilité en espérant l’arrivée imminente d’un sauveur fabriqué par la volonté des pays riches ? Doit-on toujours continuer à nous replier sur nous-mêmes de peur d’affronter le monde, un monde dans lequel notre voix ne compte pas ? ». « La solution endogène existe bel et bien, elle s’appelle Volonté Politique. Ayons plus d’ambition pour nous-mêmes et pour la préservation de notre dignité. Refusons cet esprit de fatalisme et de mentalité d’éternels assistés ! Croyons en notre génie créateur et en notre capacité d’innovation. Ce serait le meilleur hommage que nous puissions rendre à notre Afrique Berceau de l’humanité » conclut l’expert conseiller municipal délégué chargé de l’urbanisme, de l’environnement et de l’état civil à la mairie de Ziguinchor.