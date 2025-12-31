Santé : l’Hôpital militaire de Ouakam réussit trois transplantations rénales

L’Hôpital militaire de Ouakam a réalisé avec succès trois transplantations rénales entre le 23 et le 25 décembre, selon une note publiée par la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA).



D’après la même source, les donneurs et les receveurs se portent bien à l’issue des interventions. Dans le détail, une femme a fait don de son rein à son petit frère, un jeune garçon à sa mère, tandis qu’un autre donneur a offert un rein à son oncle, illustrant ainsi la solidarité familiale qui entoure ces actes médicaux majeurs.



Pour la DIRPA, « ces interventions viennent confirmer l’expertise nationale dans le domaine de la transplantation rénale », soulignant le niveau de compétence des équipes médicales sénégalaises et les progrès réalisés dans la prise en charge des maladies rénales.

