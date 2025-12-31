Doudou Wade après le discours du Président de la République : « Rien n’a bougé en 22 mois »

L’ancien parlementaire et président du groupe libéral Doudou Wade a balayé d’un revers de main le bilan du président Bassirou Diomaye Faye, après son discours de fin d’année. Dans une intervention téléphonique accordée à Dakaractu, l’opposant s’est montré particulièrement sévère envers l’action gouvernementale: « Nous avons fait 22 mois sans bouger. Nous avons toujours la même trame. Il est temps de s’arrêter et de faire une introspection », a déclaré Doudou Wade, dénonçant l’immobilisme du régime en place.







L’ancien responsable libéral a dressé un tableau sombre de la situation nationale, pointant du doigt plusieurs secteurs clés en difficulté. « L’école, l’agriculture, l’enseignement, c’est une catastrophe », a-t-il affirmé sans détour. Selon Doudou Wade, le gouvernement se contenterait de faire des annonces sans concrétisation réelle: « ils ne font que se projeter et se projeter en a plus finir », a-t-il regretté, appelant les autorités à dresser un bilan honnête de leur action.

