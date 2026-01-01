KOLDA : Le Pr Moussa Baldé (PCD) présente ses meilleurs vœux du nouvel an

Le président du Conseil départemental de Kolda, Moussa Baldé, souhaite les meilleurs vœux aux sénégalais et aux koldois pour cette nouvelle année.
Dans cette lancée, il avance : "je souhaite une bonne et heureuse année aux populations du département de Kolda, du Fouladou et de l’ensemble du Sénégal.
Que cette nouvelle année soit synonyme de paix, de santé, de solidarité et de prospérité pour toutes et tous."
Dans la foulée, il poursuit : "que cette année renforce notre unité nationale, notre foi, notre attachement aux valeurs républicaines et notre engagement commun pour un Sénégal juste, fort et solidaire."
A celà, il ajoute : "inspirés par nos valeurs spirituelles et citoyennes, continuons à œuvrer ensemble pour le développement de nos territoires et le bien-être de tous."
