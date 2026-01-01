KOLDA : Le Pr Moussa Baldé (PCD) présente ses meilleurs vœux du nouvel an


KOLDA : Le Pr Moussa Baldé (PCD) présente ses meilleurs vœux du nouvel an
‎Le président du Conseil départemental de Kolda, Moussa Baldé, souhaite les meilleurs vœux aux sénégalais et aux koldois pour cette nouvelle année. 
 
‎Dans cette lancée, il avance : "je souhaite une bonne et heureuse année aux populations du département de Kolda, du Fouladou et de l’ensemble du Sénégal.
‎Que cette nouvelle année soit synonyme de paix, de santé, de solidarité et de prospérité pour toutes et tous."
‎Dans la foulée, il poursuit : "que cette année renforce notre unité nationale, notre foi, notre attachement aux valeurs républicaines et notre engagement commun pour un Sénégal juste, fort et solidaire."
‎A celà, il ajoute : "inspirés par nos valeurs spirituelles et citoyennes, continuons à œuvrer ensemble pour le développement de nos territoires et le bien-être de tous."
Jeudi 1 Janvier 2026
Madou Diallo



