CAN 2025 : le Gabon suspend son équipe nationale et dissout le staff technique après une prestation jugée « déshonorante »

Le gouvernement gabonais a pris des mesures drastiques à l’encontre de la sélection nationale de football, à la suite de la prestation jugée « déshonorante » des Panthères lors de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025.



Dans un communiqué officiel publié ce 1er janvier 2026, le ministère en charge de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, chargé de la Vie associative, indique que ces décisions ont été prises en raison des effets négatifs de cette contre-performance, estimés contraires aux valeurs d’éthique et d’exemplarité prônées par la Ve République.



Parmi les mesures annoncées figurent la dissolution du staff technique, la suspension de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre , la mise à l’écart des joueurs Bruno Ecuélé Manga et Pierre-Emerick Aubameyang.



Le gouvernement gabonais précise par ailleurs qu’il invite la Fédération gabonaise de football à assumer pleinement ses responsabilités dans cette situation.

