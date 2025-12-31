Yémen: Ryad dénonce des actes "dangereux" des Emirats arabes unis, qui démentent


Yémen: Ryad dénonce des actes "dangereux" des Emirats arabes unis, qui démentent
L'Arabie saoudite a accusé mardi les Emirats arabes unis d'agir de façon "extrêmement dangereuse" en soutenant les séparatistes au Yémen, où elle a mené des frappes aériennes, Abou Dhabi démentant attiser le conflit.

Déjà affaibli par un long conflit avec les rebelles Houthis, le pays le plus pauvre de la péninsule arabique, au coeur de rivalités régionales, a vu s'ouvrir début décembre un nouveau front.

Le mouvement séparatiste du Conseil de transition du Sud (STC), membre du gouvernement yéménite et soutenu par Abou Dhabi, s'est emparé ces dernières semaines de vastes portions de territoire, sans rencontrer de grande résistance. Et ses partisans l'appellent à rétablir un Etat dans le sud du Yémen, où une République démocratique et populaire a été indépendante entre 1967 et 1990.

Malgré les demandes répétées de l'Arabie saoudite, soutien du gouvernement yéménite, le STC a de nouveau refusé mardi de se retirer.

"Il est déraisonnable de demander au propriétaire d'une terre de la quitter. La situation exige de rester et de se renforcer", a déclaré à l'AFP Anwar Al-Tamimi, porte-parole du STC.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio s'est entretenu mardi avec le ministre des Affaires étrangères émirati "afin de traiter de la situation au Yémen et de questions plus larges touchant à la sécurité et à la stabilité au Moyen-Orient", a indiqué le ministère américain des Affaires étrangères.

Les Etats-Unis ont évité jusqu'à présent de prendre parti dans ce différend entre deux de leurs partenaires clés.

- "Aucune arme" -

Aux premières heures de la matinée, la coalition militaire dirigée par Ryad avait annoncé des frappes sur le port d'al-Mukalla, capitale de la province de l'Hadramout récemment conquise par le SCT.

Selon l'agence officielle saoudienne SPA, ces bombardements ont visé "une grande quantité d'armes et de véhicules de combat" destinés aux séparatistes, qui venaient d'être déchargés de bateaux originaires du port émirati de Fujairah.

Cette "opération militaire limitée" n'a fait aucune victime, selon la même source.

Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères a accusé les Emirats d'être derrière la récente avancée des séparatistes. Et jugé que les actions d'Abou Dhabi étaient "extrêmement dangereuses" et constituaient "une menace pour la sécurité" de l'Arabie saoudite et de la région.

Une source proche de l'armée saoudienne a indiqué que la coalition avait été "contrainte d'agir, les efforts diplomatiques ayant été ignorés". Mais "la diplomatie reste une option pour empêcher toute nouvelle escalade", a-t-elle ajouté.

Dans l'après-midi, les Emirats arabes unis ont démenti "attiser le conflit" tout en annonçant le retrait de leurs forces restantes au Yémen par "sécurité" pour leur personnel -- Ryad leur avait donné un délai de 24 heures.

Ils ont assuré que la cargaison émiratie débarquée au Yémen ne comprenait "aucune arme". Et "les véhicules déchargés n'étaient destinés à aucun acteur yéménite", mais aux forces émiraties opérant au Yémen, selon le ministère des Affaires étrangères, qui a ajouté que l'arrivée de ces marchandises avait été coordonnée avec Ryad.

L'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, traditionnellement de proches alliés, avaient initialement uni leurs forces contre les Houthis au sein de la coalition au Yémen, mais des désaccords sont apparus au fil du conflit, ainsi que sur la guerre au Soudan.

- "Terrifiés" -

Dans le port d'al-Mukalla, un responsable ayant requis l'anonymat a expliqué avoir reçu un appel à évacuer vers 04H00 (01H00 GMT), "un quart d'heure avant la frappe".

Des images de l'AFP montrent un groupe de voitures calcinées. Non loin, des fenêtres de bâtiments ont été soufflées par la frappe.

"Nos fenêtres ont été brisées, les portes cassées, les enfants et les femmes étaient terrifiés", a raconté un témoin, Abdallah Bazouhair. "C'est inacceptable, qui va nous indemniser pour les dégâts causés?", a-t-il dit, dénonçant "un acte odieux".

Le chef du Conseil présidentiel au Yémen, Rachad al-Alimi, soutenu par Ryad, a de son côté décrété l'état d'urgence et annoncé l'annulation d'un pacte de défense avec les Emirats arabes unis.

Mais dans ce Conseil divisé, la moitié de ses huit membres, proches d'Abou Dhabi, ont aussitôt rejeté de telles "décisions unilatérales".

Ces derniers jours, des centaines de membres de tribus se sont rassemblés à Aden, la grande ville du sud, pour demander aux dirigeants du STC d'annoncer l'indépendance du Yémen du Sud, selon la chaîne Aden Independent affiliée aux séparatistes.

Ces nouvelles tensions pourraient fragiliser davantage le pays dévasté par des années de guerre.

Le conflit qui a éclaté en 2014 entre d'un côté, le gouvernement et ses alliés, dont le STC, et de l'autre, les rebelles houthis pro-iraniens, a déjà fait des centaines de milliers de morts, morcelé le pays et provoqué l'une des pires crises humanitaires au monde. Une trêve conclue en 2022 est globalement respectée.
Autres articles
Mercredi 31 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Nécrologie : Décès du maire de Djirédji, Mamadou Lamine Diawara

Nécrologie : Décès du maire de Djirédji, Mamadou Lamine Diawara - 31/12/2025

Santé : l’Hôpital militaire de Ouakam réussit trois transplantations rénales

Santé : l’Hôpital militaire de Ouakam réussit trois transplantations rénales - 31/12/2025

Affaire des élus de Saly : quand le report du procès embrase les émotions

Affaire des élus de Saly : quand le report du procès embrase les émotions - 31/12/2025

Avortements clandestins entre Dakar et Saly : l’engrenage secret d’un trio désormais face à la justice

Avortements clandestins entre Dakar et Saly : l’engrenage secret d’un trio désormais face à la justice - 31/12/2025

Guinée: le chef de la junte Mamadi Doumbouya élu président avec 86,72% des voix

Guinée: le chef de la junte Mamadi Doumbouya élu président avec 86,72% des voix - 31/12/2025

Le Mali et le Burkina Faso interdisent l'entrée aux Américains par réciprocité

Le Mali et le Burkina Faso interdisent l'entrée aux Américains par réciprocité - 31/12/2025

Menaces filmées, couteau en main : Cheikh Ndiaye implore la clémence après son face-à-face avec la DSC

Menaces filmées, couteau en main : Cheikh Ndiaye implore la clémence après son face-à-face avec la DSC - 31/12/2025

Piège intime à Mbacké : un commerçant filmé nu, séquestré et délesté de deux millions

Piège intime à Mbacké : un commerçant filmé nu, séquestré et délesté de deux millions - 31/12/2025

Créances contestées, milliards saisis : la justice tranche encore en faveur de Bocar Samba Dièye

Créances contestées, milliards saisis : la justice tranche encore en faveur de Bocar Samba Dièye - 31/12/2025

Affaire Prodac : Pape Malick Ndour sort ses preuves et défie l’accusation

Affaire Prodac : Pape Malick Ndour sort ses preuves et défie l’accusation - 31/12/2025

Cheikh Diba optimiste sur les relations avec le FMI : « Nous sommes en phase sur toutes les questions »

Cheikh Diba optimiste sur les relations avec le FMI : « Nous sommes en phase sur toutes les questions » - 30/12/2025

Loi de finances rectificative : Mbaye Dione salue les performances mais alerte sur la dette

Loi de finances rectificative : Mbaye Dione salue les performances mais alerte sur la dette - 30/12/2025

Affaire des 06 élus locaux arrêtés : le dossier renvoyé à mardi prochain

Affaire des 06 élus locaux arrêtés : le dossier renvoyé à mardi prochain - 30/12/2025

LFR2 : Cheikh Diba défend la gestion budgétaire et justifie la loi de finances rectificative

LFR2 : Cheikh Diba défend la gestion budgétaire et justifie la loi de finances rectificative - 30/12/2025

Indemnités des fonctionnaires, restitution des 37 milliards : Thierno Alassane Sall interpelle le ministre des Finances Cheikh Diba

Indemnités des fonctionnaires, restitution des 37 milliards : Thierno Alassane Sall interpelle le ministre des Finances Cheikh Diba - 30/12/2025

Assemblée nationale : Le député Cheikh Tidiane Youm met en garde contre les risques du financement régional

Assemblée nationale : Le député Cheikh Tidiane Youm met en garde contre les risques du financement régional - 30/12/2025

Bourses : Les étudiants obtiennent 11,8 milliards supplémentaires

Bourses : Les étudiants obtiennent 11,8 milliards supplémentaires - 30/12/2025

Assemblée nationale : Abdou Karim Sall interpelle le ministre Cheikh Diba sur le désenclavement du Dandé Mayo

Assemblée nationale : Abdou Karim Sall interpelle le ministre Cheikh Diba sur le désenclavement du Dandé Mayo - 30/12/2025

Recettes fiscales : « Le Sénégal affiche un taux de réalisation de 99,5% » ( LFR2)

Recettes fiscales : « Le Sénégal affiche un taux de réalisation de 99,5% » ( LFR2) - 30/12/2025

Se déplacer la nuit à Dakar : une question de sécurité et de confiance

Se déplacer la nuit à Dakar : une question de sécurité et de confiance - 30/12/2025

La branche armée du Hamas confirme la mort de son porte-parole

La branche armée du Hamas confirme la mort de son porte-parole - 30/12/2025

Diass : accusés de vol de chèvres, deux chauffeurs échappent de peu à la mort sous les coups de la foule

Diass : accusés de vol de chèvres, deux chauffeurs échappent de peu à la mort sous les coups de la foule - 30/12/2025

Quand l’argent divise la famille : à Mbour, un gendre jugé pour un détournement présumé de 7 millions de FCFA

Quand l’argent divise la famille : à Mbour, un gendre jugé pour un détournement présumé de 7 millions de FCFA - 30/12/2025

Moscou accuse Kiev d'avoir attaqué la résidence de Poutine, Zelensky dénonce un

Moscou accuse Kiev d'avoir attaqué la résidence de Poutine, Zelensky dénonce un "mensonge" - 30/12/2025

Trump critique l'attaque ukrainienne présumée contre la résidence de Poutine

Trump critique l'attaque ukrainienne présumée contre la résidence de Poutine - 30/12/2025

Affaire des trois hectares : Saly Debout exige vérité, justice et libération immédiate des élus concernés

Affaire des trois hectares : Saly Debout exige vérité, justice et libération immédiate des élus concernés - 29/12/2025

Une mission d’information annoncée dans l’affaire ARP-SOFTCARE : Le député Cheikh Tidiane Youm propose une commission d’enquête parlementaire

Une mission d’information annoncée dans l’affaire ARP-SOFTCARE : Le député Cheikh Tidiane Youm propose une commission d’enquête parlementaire - 29/12/2025

LFR2 : Des recettes en baisse de 137 milliards, une chute des ressources extérieures de plus de 40%…le gouvernement contraint d’ajuster

LFR2 : Des recettes en baisse de 137 milliards, une chute des ressources extérieures de plus de 40%…le gouvernement contraint d’ajuster - 29/12/2025

Dakar Dem Dikk signe un accord d'entreprise historique pour améliorer les conditions de travail

Dakar Dem Dikk signe un accord d'entreprise historique pour améliorer les conditions de travail - 29/12/2025

Fin d’année : Le ministre de l’Intérieur met en garde contre l’usage de pétards durant les fêtes

Fin d’année : Le ministre de l’Intérieur met en garde contre l’usage de pétards durant les fêtes - 29/12/2025

RSS Syndication