Le Mali et le Burkina Faso interdisent l'entrée aux Américains par réciprocité


Les Américains ne pourront plus entrer au Burkina Faso et au Mali: ces deux pays sahéliens ont annoncé répliquer par "réciprocité" aux mesures de Washington qui les a récemment placés sur une liste de nations dont les ressortissants sont interdits de visas pour les Etats-Unis.

Depuis son retour au pouvoir en janvier, Donald Trump mène une vaste campagne contre l'immigration illégale et a considérablement durci les conditions d'entrée aux Etats-Unis et l'octroi de visas, arguant de la protection de la sécurité nationale.

Le 16 décembre, l'administration américaine avait annoncé élargir la liste des nationalités interdites de visa - qui comptait déjà douze pays - au Burkina, Mali, Niger, Soudan du Sud, Laos, à la Syrie et la Sierra Leone ainsi qu'aux ressortissants Palestiniens, pour "protéger la sécurité des Etats-Unis".

Le Burkina Faso et le Mali ont répondu dans deux communiqués séparés consultés mercredi par l'AFP.

"En application du principe de réciprocité, le gouvernement du Burkina Faso informe l'opinion nationale et internationale de sa décision d'appliquer aux ressortissants des Etats-Unis d'Amérique des mesures équivalentes en matière de visas", déclare le ministère burkinabè des Affaires étrangères.

Du côté de Bamako, les autorités indiquent "appliquer, en guise de réciprocité et avec effet immédiat, aux ressortissants américains, les mêmes conditions et exigences que celles imposées par les autorités américaines aux citoyens maliens".

Le gouvernement malien "regrette" par ailleurs "qu'une décision d'une telle importance ait été prise sans la moindre concertation préalable".

Les deux pays sahéliens, dirigés par des juntes militaires, sont alliés dans une confédération qui compte aussi le Niger.

Ils revendiquent une politique souverainiste et anti-impérialiste, mais ont gardé des relations globalement cordiales avec les Etats-Unis.

Aucune communication officielle n'a pour l'heure émané du Niger sur le sujet des visas, mais la semaine dernière, l'Agence nigérienne de presse avait fait état d'une mesure similaire, citant une source diplomatique.

- Exceptions -

Les mesures prises par Washington visent à interdire l'entrée sur le territoire américain aux étrangers qui "ont l'intention de menacer" les Américains ou ceux qui "pourraient nuire à la culture, au gouvernement, aux institutions ou aux principes fondateurs" des Etats-Unis, selon la Maison Blanche.

La mesure prévoit toutefois des exceptions pour les résidents permanents légaux, les titulaires de visas existants, certaines catégories de visas comme ceux délivrés aux athlètes et aux diplomates, et pour les personnes dont "l'entrée sert les intérêts nationaux des Etats-Unis".

Douze autres pays sont concernés par ces restrictions depuis juin, principalement en Afrique et au Moyen-Orient: l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, l'Erythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen.

En octobre, le Burkina Faso avait annoncé refuser d'accueillir des personnes expulsées des Etats-Unis vers des pays tiers, une autre mesure phare de la politique anti-immigration du président Trump.

Le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, avait alors qualifié cette proposition de Washington "d"indécente".
Mercredi 31 Décembre 2025
