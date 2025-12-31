Nécrologie : Décès du maire de Djirédji, Mamadou Lamine Diawara

Le maire de la commune de Djirédji, Mamadou Lamine Diawara, n’est plus. La localité, située dans la région de Sédhiou, est endeuillée par le rappel à Dieu de son édile, survenu ce 31 décembre.
La disparition de Mamadou Lamine Diawara constitue une grande perte pour la commune de Djirédji, où il s’était investi au service des populations et du développement local,renseignent nos sources.
La rédaction de Dakaractu présente ses sincères condoléances à la famille éplorée, aux proches, ainsi qu’à l’ensemble des habitants de Djirédji.
