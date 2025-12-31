Réforme du RBE au Sénégal : 628 entreprises déjà dans le registre depuis 2021

Le Secrétaire Permanent du Comité national ITIE (Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives), Thaddee Adiouma Seck, a souligné les avancées du Sénégal en matière de transparence lors d’une session de travail avec les professionnels de la Justice, tenue ce mardi.







Depuis juin 2021, « 628 entreprises ont procédé à la déclaration de leurs bénéficiaires effectifs auprès du Registre des Bénéficiaires Effectifs logé au sein du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) », selon les données du dernier rapport ITIE couvrant l’exercice fiscal 2024.







Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en conformité du Sénégal avec la Norme ITIE, qui impose la divulgation des bénéficiaires effectifs depuis janvier 2020. Le dispositif a été renforcé par le décret n° 2025-1354 du 27 août 2025, qui réforme le Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE). Thaddee A. Seck a salué l’engagement du Ministère de la Justice qui, depuis la signature d’un protocole en 2018 avec le CN-ITIE, l’Ambassade du Royaume-Uni et Gaïndé 2000, a œuvré pour rendre opérationnel ce registre stratégique.







Toutefois, le Secrétaire Permanent a identifié plusieurs défis, notamment la qualité et l’exhaustivité des données collectées nécessitant une attention particulière, tandis qu’un déficit de sensibilisation des citoyens sur l’utilité pratique de cet outil pourrait compromettre l’objectif de contrôle citoyen sur les activités extractives.

