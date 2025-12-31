CAN-2025: plus de 110 interpellations pour revente illégale de billets (médias marocains)

Plus de 110 personnes ont été interpellées dans plusieurs villes marocaines, suspectées notamment de "vente illégale" de billets pour les matches de la Coupe d'Afrique des nations qui se déroule au Maroc, a rapporté mercredi la presse locale.



Les 118 suspects sont soupçonnés de "vente illégale et falsification de billets", "atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données", "escroquerie" ou encore "diffusion de fausses informations relatives" au tournoi continental, a indiqué le site d'information Le360.



Certains suspects été placés en détention et d'autres ont bénéficié de la liberté provisoire "selon la nature et leur degré d'implication dans les actes criminels commis", a détaillé la même source.



Ils ont été repérés par la police à travers "des dizaines de publications sur les réseaux sociaux proposant à la vente, de manière illégale, des billets pour les matchs de la CAN à des prix largement supérieurs à leur valeur réelle", a précisé le site d'information Snrtnews.



La semaine dernière, la police marocaine avait interpellé huit personnes soupçonnées de "spéculation illégale" sur des billets de matches de la CAN, qui est organisée au Maroc du 21 décembre au 18 janvier.