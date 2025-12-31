CRD À DIOURBEL- Vers l’UNESCO / Le Grand Magal de Touba en quête de reconnaissance mondiale

Sous la présidence du gouverneur de Diourbel, un Comité Régional de Développement (CRD) s’est tenu autour de la candidature du Grand Magal de Touba pour son inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. La rencontre, marquée par la présence d’une délégation du ministère de la Culture conduite par le directeur du patrimoine culturel, a salué l’engagement de TOURAS, structure mandatée par le khalife général des Mourides, à fournir toutes les pièces nécessaires pour défendre ce dossier. Serigne Khadim Ngom a réaffirmé la détermination de la communauté mouride à mettre en avant les atouts du Magal dans cette démarche historique.