Bébé de l’année à Harlem : Le couple Oumy et Amadou Niang donnent naissance à la première petite fille new-yorkaise de 2026


Bébé de l’année à Harlem : Le couple Oumy et Amadou Niang donnent naissance à la première petite fille new-yorkaise de 2026

Les heureux parents Oumy et Amadou Niang sont aux anges. Ils ont accueilli leur cinquième enfant dans des circonstances extraordinaires : leur fille est née à minuit précise ce 1er janvier 2026 à l’hôpital de Harlem, faisant d’elle le premier bébé new-yorkais de l’année. Pesant 7 livres et 2,8 onces et mesurant 21,26 pouces, la nouveau-née dont le prénom reste à choisir est arrivée au moment exact où des millions de personnes célébraient la nouvelle année à Times Square.

 

Cette naissance marque un tournant symbolique : pour la première fois depuis des années, ce n’est pas Brooklyn qui accueille le premier bébé de l’année. En 2025, les jumeaux Crumbie sont nés à l’hôpital Kings County, une minute après minuit. Les cinq années précédentes avaient également vu naître les premiers bébés dans le sud de Brooklyn, notamment à l’ancien hôpital de Coney Island.

 

Selon le réseau New York City Health + Hospitals, cette petite fille fait partie des quelque 65200 naissances attendues dans les cinq arrondissements en 2026, un chiffre comparable à celui de 2024. Un beau cadeau du Nouvel An pour les Niang et qui restera gravé dans les mémoires comme le début parfait d’une nouvelle année.

Autres articles
Jeudi 1 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Linguère : l’inspecteur Tanor Cissé lance le M2C et ambitionne un développement durable à Thiamène Pass

Linguère : l’inspecteur Tanor Cissé lance le M2C et ambitionne un développement durable à Thiamène Pass - 02/01/2026

Linguère : en tournée de proximité à Kamb, l’inspecteur de la jeunesse et des sports, Guéladjo Ba, œuvre pour la massification de Pastef

Linguère : en tournée de proximité à Kamb, l’inspecteur de la jeunesse et des sports, Guéladjo Ba, œuvre pour la massification de Pastef - 02/01/2026

Dya - Finale du tournoi de l'émergence : Tamsir Guèye gâte la jeunesse et sensibilise sur les risques de l'immigration irrégulière

Dya - Finale du tournoi de l'émergence : Tamsir Guèye gâte la jeunesse et sensibilise sur les risques de l'immigration irrégulière - 02/01/2026

1.286 milliards de recettes en 2025 : les Douanes mobilisent 39,9 milliards de FCFA au-delà de l’objectif

1.286 milliards de recettes en 2025 : les Douanes mobilisent 39,9 milliards de FCFA au-delà de l’objectif - 02/01/2026

Faux policier, vraie descente aux enfers : une prostituée battue et dépouillée en pleine nuit par un vigile

Faux policier, vraie descente aux enfers : une prostituée battue et dépouillée en pleine nuit par un vigile - 02/01/2026

Ecstasy,Tramadol ,Pilules, motos Jakarta et mineurs impliqués : la police frappe fort et démantèle plusieurs filières en quelques jours

Ecstasy,Tramadol ,Pilules, motos Jakarta et mineurs impliqués : la police frappe fort et démantèle plusieurs filières en quelques jours - 02/01/2026

De la cellule à la garde à vue : « Boughazéli » rattrapé par une nouvelle plainte pour abus de confiance

De la cellule à la garde à vue : « Boughazéli » rattrapé par une nouvelle plainte pour abus de confiance - 02/01/2026

Cagoules, armes et fuite précipitée : récit d’une tentative de braquage armée avortée de Wafacash sème la peur à la veille du Nouvel An

Cagoules, armes et fuite précipitée : récit d’une tentative de braquage armée avortée de Wafacash sème la peur à la veille du Nouvel An - 02/01/2026

TOUBA - Serigne Mountakha a reçu Ousmane Sonko

TOUBA - Serigne Mountakha a reçu Ousmane Sonko - 01/01/2026

CAN 2025 : le Gabon suspend son équipe nationale et dissout le staff technique après une prestation jugée « déshonorante »

CAN 2025 : le Gabon suspend son équipe nationale et dissout le staff technique après une prestation jugée « déshonorante » - 01/01/2026

KOLDA : Le Pr Moussa Baldé (PCD) présente ses meilleurs vœux du nouvel an

KOLDA : Le Pr Moussa Baldé (PCD) présente ses meilleurs vœux du nouvel an - 01/01/2026

Doudou Wade après le discours du Président de la République : « Rien n’a bougé en 22 mois »

Doudou Wade après le discours du Président de la République : « Rien n’a bougé en 22 mois » - 31/12/2025

Contentieux audiovisuel avec EXCAF Telecom : La TDS SA déboutée et condamnée aux entiers dépens

Contentieux audiovisuel avec EXCAF Telecom : La TDS SA déboutée et condamnée aux entiers dépens - 31/12/2025

CAN-2025: plus de 110 interpellations pour revente illégale de billets (médias marocains)

CAN-2025: plus de 110 interpellations pour revente illégale de billets (médias marocains) - 31/12/2025

Réforme du RBE au Sénégal : 628 entreprises déjà dans le registre depuis 2021

Réforme du RBE au Sénégal : 628 entreprises déjà dans le registre depuis 2021 - 31/12/2025

CRD À DIOURBEL- Vers l’UNESCO / Le Grand Magal de Touba en quête de reconnaissance mondiale

CRD À DIOURBEL- Vers l’UNESCO / Le Grand Magal de Touba en quête de reconnaissance mondiale - 31/12/2025

Nécrologie : Décès du maire de Djirédji, Mamadou Lamine Diawara

Nécrologie : Décès du maire de Djirédji, Mamadou Lamine Diawara - 31/12/2025

Santé : l’Hôpital militaire de Ouakam réussit trois transplantations rénales

Santé : l’Hôpital militaire de Ouakam réussit trois transplantations rénales - 31/12/2025

Affaire des élus de Saly : quand le report du procès embrase les émotions

Affaire des élus de Saly : quand le report du procès embrase les émotions - 31/12/2025

Avortements clandestins entre Dakar et Saly : l’engrenage secret d’un trio désormais face à la justice

Avortements clandestins entre Dakar et Saly : l’engrenage secret d’un trio désormais face à la justice - 31/12/2025

Guinée: le chef de la junte Mamadi Doumbouya élu président avec 86,72% des voix

Guinée: le chef de la junte Mamadi Doumbouya élu président avec 86,72% des voix - 31/12/2025

Yémen: Ryad dénonce des actes

Yémen: Ryad dénonce des actes "dangereux" des Emirats arabes unis, qui démentent - 31/12/2025

Le Mali et le Burkina Faso interdisent l'entrée aux Américains par réciprocité

Le Mali et le Burkina Faso interdisent l'entrée aux Américains par réciprocité - 31/12/2025

Menaces filmées, couteau en main : Cheikh Ndiaye implore la clémence après son face-à-face avec la DSC

Menaces filmées, couteau en main : Cheikh Ndiaye implore la clémence après son face-à-face avec la DSC - 31/12/2025

Piège intime à Mbacké : un commerçant filmé nu, séquestré et délesté de deux millions

Piège intime à Mbacké : un commerçant filmé nu, séquestré et délesté de deux millions - 31/12/2025

Créances contestées, milliards saisis : la justice tranche encore en faveur de Bocar Samba Dièye

Créances contestées, milliards saisis : la justice tranche encore en faveur de Bocar Samba Dièye - 31/12/2025

Affaire Prodac : Pape Malick Ndour sort ses preuves et défie l’accusation

Affaire Prodac : Pape Malick Ndour sort ses preuves et défie l’accusation - 31/12/2025

Cheikh Diba optimiste sur les relations avec le FMI : « Nous sommes en phase sur toutes les questions »

Cheikh Diba optimiste sur les relations avec le FMI : « Nous sommes en phase sur toutes les questions » - 30/12/2025

Loi de finances rectificative : Mbaye Dione salue les performances mais alerte sur la dette

Loi de finances rectificative : Mbaye Dione salue les performances mais alerte sur la dette - 30/12/2025

Affaire des 06 élus locaux arrêtés : le dossier renvoyé à mardi prochain

Affaire des 06 élus locaux arrêtés : le dossier renvoyé à mardi prochain - 30/12/2025

RSS Syndication