Bébé de l’année à Harlem : Le couple Oumy et Amadou Niang donnent naissance à la première petite fille new-yorkaise de 2026

Les heureux parents Oumy et Amadou Niang sont aux anges. Ils ont accueilli leur cinquième enfant dans des circonstances extraordinaires : leur fille est née à minuit précise ce 1er janvier 2026 à l’hôpital de Harlem, faisant d’elle le premier bébé new-yorkais de l’année. Pesant 7 livres et 2,8 onces et mesurant 21,26 pouces, la nouveau-née dont le prénom reste à choisir est arrivée au moment exact où des millions de personnes célébraient la nouvelle année à Times Square.







Cette naissance marque un tournant symbolique : pour la première fois depuis des années, ce n’est pas Brooklyn qui accueille le premier bébé de l’année. En 2025, les jumeaux Crumbie sont nés à l’hôpital Kings County, une minute après minuit. Les cinq années précédentes avaient également vu naître les premiers bébés dans le sud de Brooklyn, notamment à l’ancien hôpital de Coney Island.







Selon le réseau New York City Health + Hospitals, cette petite fille fait partie des quelque 65200 naissances attendues dans les cinq arrondissements en 2026, un chiffre comparable à celui de 2024. Un beau cadeau du Nouvel An pour les Niang et qui restera gravé dans les mémoires comme le début parfait d’une nouvelle année.

