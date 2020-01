CASAMANCE / Processus de paix : « vous serez surpris de constater les résultats positifs d’ici quelques temps » (Robert Sagna)

« La mort de Abdou Elinkine n’a rien à voir avec les objectifs du MFDC. On peut dire aujourd’hui que la guerre est finie. Ce n’est pas pour dire que la paix est là. La paix définitive est en train de s’instaurer. Elle n’est pas définitivement installée, mais il faut se réjouir que nous connaissions déjà une accalmie. Ce village de Mandina est tristement célèbre, parce que beaucoup de choses regrettables s’y sont passées durant le conflit. Je souhaiterais qu’une attention toute particulière soit portée ici, car il manque beaucoup d’infrastructures, il n’y a pas de dispensaire, pas de Cem, et je pense que ce sont des choses qu’il faudra penser à mettre ici. Étant dedans, je peux dire que les choses bougent plus que vous n’imaginez. Vous serez surpris du reste, de constater les résultats d’ici quelques temps et très positivement... »