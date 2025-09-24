CANADA : LUCKNY GUERRIER, une belle plume lorgne la mairie de Saint-Léonard

Les élections municipales se profilent à l’horizon au Canada. L’écrivaine Luckny Guerrier est candidate à la municipalité de Saint-Léonard. L’auteur du livre intitulé «Le Monde imaginaire d’Awa » compte continuer de servir ses concitoyens sous l’angle du développement communautaire.



Cette belle plume possède plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’entreprenariat social. En tant qu’initiatrice, Luckny Guerrier a dirigé plusieurs missions en soutenant beaucoup d’entrepreneurs et organisations dans leur processus d’internationalisation.



Son engagement envers le développement économique et social se manifeste également à travers son rôle de cheffe de mission commerciale en Afrique, dans les Caraïbes, en Europe, et aux Antilles.



Luckny Gurrier s’efforce constamment de créer des ponts entre les cultures et de promouvoir des initiatives qui valorisent des talents locaux. Des pays comme le Sénégal et Haïti ont eu à bénéficier des missions menées par Luckny Guerrier.



Enseignante passionnée et spécialisée dans la gestion d’entreprise et d’administration, elle se consacre à l’autonomisation des personnes marginalisées tout en défendant le développement durable.



Lauréate du Prix de l’entrepreneur sociale de l’année 2016, décerné par l’Office Jeunesse International du Québec, Luckny Guerrier est ‘’déterminée à engendrer un changement positif à Saint-Léonard et à donner une voix à tous les citoyens.’’



Membre de plusieurs Conseils d’administration, elle s’impose activement dans divers organisations notamment en tant que membre du Comité exécutif et responsable des affaires internationales.



Ainsi, elle est aussi coordonnatrice des missions commerciales de la Chambre de commerce haïtienne du Canada.



Luckny Guerrier a été membre du Conseil d’administration de la Société Centenaire Montréal-Nord en 2015, où elle a contribué au développement communautaire et à l’organisation de la Célébration du Centenaire de Montréal-Nord.



Son approche collaborative et son dévouement à la cause communautaire lui ont valu le respect et l’admiration de nombreux de ses collègues et partenaires. Elle est « déterminée à utiliser son expérience et sa passion pour faire de Saint-Léonard un lieu où chaque citoyen se sentira valoriser et capable de contribuer à un avenir collectif prometteur ». Elle compte mettre en exergue la gestion participative.



La candidate Luckny Guerrier est un leader visionnaire qui aspire « à transformer Saint-Léonard en un modèle de dynamisme économique et de solidarité communautaire. »



La candidate à Saint-Léonard du Projet Montréal, Luckny Guerrier, est ‘’prête à relever les défis et à saisir les opportunités pour créer un environnement où chacun peut prospérer.’’









Ousmane Mangane , journaliste

