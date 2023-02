CAN U20 (Sénégal vs Nigeria) : Les “Daf Boys” lancent leur tournoi par une victoire !

Le Sénégal a fait son entrée en lice à la 23ème édition de la coupe d’Afrique des moins de 20 ans ce dimanche après-midi en Égypte (du 19 février au 11 mars.) Face au Nigeria, les lionceaux qui n’ont pas été ultra dominateurs dans cette partie, ont réussi à arracher les trois points de la victoire (1-0) sur la pelouse du stade international du Caire.



Le Sénégal est ainsi en tête du groupe A après le match nul (0-0) entre le pays hôte, l’Égypte et le Mozambique. Un bon départ pour l’une des équipes favorites de ce tournoi.



Après avoir fait le dos rond pendant près de 30 minutes, les coéquipiers du capitaine Samba Diallo ont profité d’une contre-attaque éclair pour aller ouvrir la marque.À la suite d’un très bon travail de Samba Diallo, l’opportunisme de Souleymane Faye a fait la différence dans la surface de réparation où il a repris une frappe contrée (1-0, 40e.)



Le Sénégal, pays organisateur en 2015 et finaliste cette année, n’a jamais remporté la CAN U20. Les Lionceaux ont perdu en finale lors des deux éditions suivantes (en 2017 et 2019) une malédiction que compte briser le sélectionneur sénégalais, Malick Daf.



Le Sénégal fera face au Mozambique ce mercredi pour sa deuxième sortie dans le groupe A…



Groupe A : Sénégal, Égypte, Mozambique, Nigeria



Programme des Lionceaux



Mercredi 22 février



Mozambique - Sénégal (14h00 gmt)



Samedi 25 février



Égypte - Sénégal (17h00 gmt)