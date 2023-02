CAN U20 : Les Lionceaux face au Bénin en quart de finale !

Après une brillante première phase avec trois victoires en autant de sorties, le Sénégal qui s’est logiquement emparé de la première place du groupe A, connaît désormais son adversaire. Pour le match de quart de finale, les lionceaux ont hérité du Bénin.

L’affiche aura lieu le jeudi 2 mars au stade international du Caire où le Sénégal avait explosé l’Égypte 4-0 en match de poule. Contrairement aux béninois qui ont terminé 3ème du groupe C (2pts) avec deux nuls et une défaite. Un bilan peu reluisant et une place de meilleur troisième qui a sauvé leur compétition.

Autant dire que le Sénégal sera largement favori pour aller chercher la victoire synonyme de qualification à la coupe du monde U20 dans quelques mois…