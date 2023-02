CAN U20 2023 : Le pays organisateur, l’Égypte, démarre la compétition sur un nul contre le Mozambique

La Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans (U20) a officiellement commencé ce dimanche à 14 h GMT, avec l’entrée en lice du pays hôte, l'Égypte, qui a concédé le nul face au Mozambique (0-0) au stade international du Caire.

Les petits Pharaons joueront leur second match ce mercredi face au Nigeria, une rencontre qui sera d’ores et déjà décisive pour le sort de ces deux sélections dans cette CAN U20.

La compétition se déroulera du 19 février au 11 mars 2023 avec des équipes réparties en trois groupes. L’Égypte est dans le groupe A en compagnie d’une vieille connaissance le Sénégal en plus du Mozambique et du Nigeria, une poule de feu !