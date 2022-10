CAN 2025 : L'Algérie candidate pour remplacer la Guinée.

L'Algérie sera candidate à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2025 à la place de la Guinée, a annoncé samedi le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Zefizef Djahid.



La Confédération africaine de football (CAF) avait annoncé vendredi avoir retiré l'organisation de la CAN en 2025 à la Guinée, qui n'est pas prête.



"L'Algérie sera candidate pour accueillir la CAN 2025", a annoncé M. Djahid qui s'exprimait lors du tirage au sort samedi du septième championnat d'Afrique des nations à Alger.



Lors d'une conférence de presse tenue à la même occasion, le Sud-Africain Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), a indiqué qu'"une dizaine de pays" étaient intéressés pour remplacer la Guinée.



"Je peux vous assurer que nous n'allons pas choisir un pays qui n'est pas au niveau requis pour satisfaire à nos critères", a-t-il dit, sans toutefois nommer ces pays.



Le Maroc, le Nigeria et le Sénégal pourraient également faire partie de cette liste.



La CAF a réuni samedi à Alger son comité exécutif qui a commencé à recevoir les nouvelles candidatures pour la CAN-2025. Un responsable de la fédération marocaine a fait savoir samedi que son pays "envisage" d'être candidat.



"Aucun pays ne sera favorisé" pour organiser la CAN, a toutefois affirmé M. Motsepe.