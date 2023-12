CAN 2024 : Aliou Cissé dévoile sa liste de joueurs ce vendredi…

Le vendredi 29 décembre 2023, à 10h00, le sélectionneur national, Aliou Cissé, tiendra une conférence de presse pour dévoiler la liste des lions sélectionnés pour la CAN 2024.

Un moment attendu avec impatience par les supporters.



Cependant, El Tactico sera confronté à des défis majeurs en raison des blessures de joueurs clés tels que Gana Gueye, Nampalys Mendy, Boulaye Dia, Seny Dieng et Youssouph Sabaly. Ces absences potentielles soulèvent des interrogations quant à la composition de l'équipe et la manière dont le Sénégal, champion d'Afrique en titre, défendra son rang en Côte d’Ivoire.



Malgré ces obstacles, l'enthousiasme règne, car le regroupement des joueurs débutera dès le 30 décembre à Diamniadio (Dakar.) Ce moment marquera le début de la préparation intensive de l'équipe alimentant l'espoir et l'attente des supporters sénégalais impatients de voir leurs Lions briller à nouveau sur la scène continentale.



Mouhamadou Moustapha GAYE