CAN 2021 / Après la cérémonie de récompense au palais, Pape Abou Cissé continue la fête dans son fief amà Pikine.

Le peuple sénégalais a savouré, dimanche soir 6 février 2022, le premier titre de champion d’Afrique de l’histoire du pays, après la victoire en finale contre l’Égypte (0-0, 4-2 aux tab).



La population sénégalaise a accueilli en triomphe ses héros. À Pikine les habitants ont célébré leur fils avec la manière. C’est l’occasion pour l’international Pape Abou Cissé, de remercier et féliciter le peuple sénégalais en entier et en particulier les Pikinois.



« On est très content. On avait envie de continuer dans la compétition. On a atteint un objectif, mais ce n’est pas encore fini. On remercie tout le peuple sénégalais qui nous pousse à aller jusqu’au bout, particulièrement celle de Pikine. Nous sommes-là pour représenter le pays. On est fier de porter ces couleurs. Aliou Cissé est un coach très compétent et compréhensif », a encore déclaré Pape Abou Cissé.