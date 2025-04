C1 : l'Inter Milan élimine le Bayern et affronte le Barça en demi-finale

L'Inter Milan s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions mercredi après avoir concédé le match nul contre le Bayern Munich (2-2) lors du match retour à San Siro et affrontera le FC Barcelone pour retrouver la finale deux ans après.



Vainqueurs au match aller (2-1) à l'Allianz Arena, les hommes de Simone Inzaghi ont assuré leur qualification dans le dernier carré malgré le nul à domicile (4-3 score cumulé), après des buts de Lautaro Martinez (58e) et Benjamin Pavard (61e) pour le club italien et de Harry Kane (52e) et Eric Dier (76e) pour les Allemands.