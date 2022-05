C1: Liverpool aligne Fabinho et Thiago en finale contre le Real de Benzema

Les milieux de terrain de Liverpool Thiago Alcantara et Fabinho, un temps incertains, ont été titularisés pour la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid mené par son capitaine Karim Benzema, samedi (21h00) au Stade de France.

Alors que leur présence était mise en doute en raison d'alertes musculaires, l'Espagnol Thiago Alcantara et le Brésilien Fabinho ont bien été alignés dans l'entrejeu.

En attaque, Jürgen Klopp a préféré le Colombien Luis Diaz au Brésilien Diogo Jota pour épauler son duo Sadio Mané-Mohamed Salah.

Le Français Ibrahima Konaté, qui a conquis sa place en cours de saison, est titulaire en charnière centrale aux côtés du Néerlandais Virgil van Dijk.

Pas de surprise côté Real où l'Uruguayen Federico Valverde accompagne Benzema, meilleur buteur de la saison en C1 (15 buts) et le Brésilien Vinicius Junior.

Au milieu, Carlo Ancelotti fait confiance à son trio expérimenté, Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos.

Le Français Ferland Mendy est aligné côté gauche de la défense, gardée par une charnière Eder Militao-David Alaba.

Les équipes:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson (cap.), Thiago - Salah, Mané, Diaz

Entraîneur: Jürgen Klopp (GER)

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Kroos, Casemiro - Valverde, Benzema (cap.), Vinicius

Entraîneur: Carlo Ancelotti (ITA)

Arbitre: Clément Turpin (FRA)