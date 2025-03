C1: Dortmund élimine Lille (2-1, aller 1-1) et défiera le Barça en quart

Dortmund, finaliste sortant, a éliminé Lille (2-1, 1-1 au match aller) mercredi à Villeneuve d'Ascq en huitième de finale de la Ligue des champions et affrontera le FC Barcelone en quart.



Dans leur stade Pierre-Mauroy, les Nordistes ont ouvert le score très rapidement grâce à Jonathan David et une bévue du gardien du Borussia Gregor Kobel (5e, 1-0). Les Allemands ont égalisé par Emre Can sur pénalty (54e, 1-1) et pris l'avantage grâce à Maximilian Beier (65e, 2-1).