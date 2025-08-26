Burkina : l'ONU nomme un intérimaire pour remplacer sa coordinatrice déclarée "persona non grata"



L'ONU a nommé un coordonnateur résident intérimaire au Burkina Faso, prenant acte de la décision de la junte de déclarer "persona non grata" la précédente titulaire du poste accusée de véhiculer des "informations mensongères", a indiqué mardi le ministère des Affaires étrangères burkinabè.



Le Burkina est dirigé depuis près de trois ans par une junte souverainiste, avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir après un putsch en septembre 2022.



Le pays est miné depuis près de dix ans par les attaques meurtrières de groupes armés jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'Etat islamique. L'armée et ses supplétifs civils ont été accusés à plusieurs reprises d'exactions contre des civils.



La semaine dernière, le régime militaire a déclaré "persona non grata" la coordonnatrice résidente de l'ONU la Mauricienne Carol Flore-Smereczniak.



La junte l'accuse d'avoir véhiculé dans un rapport "des informations graves et mensongères" attribuant à l'armée des "violations contre des enfants" au Burkina Faso.



Lundi, une délégation des Nations Unies a présenté au chef de la diplomatie burkinabè un "intérimaire désigné à la tête de la Coordination du système des Nations Unies au Burkina Faso, en la personne de Maurice Azonnankpo", annonce le ministère burkinabè des Affaires étrangères.



M. Azonnankpo, originaire du Bénin, est le représentant du Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) au Burkina Faso.



Son "expérience" et sa "connaissance du contexte burkinabè constituent des atouts indéniables pour assurer une continuité sans interruption de la coopération", ajoute le ministère.



"Le Burkina Faso demeure profondément attaché au multilatéralisme et reste disponible à travailler de concert avec les Nations Unies dans un esprit de confiance et de transparence", a assuré le chef de la diplomatie burkinabè Karamoko Jean Marie Traoré.



En décembre 2022, la junte avait déclaré "persona non grata" une précédente coordonnatrice résidente de l'ONU au Burkina, l'Italienne Barbara Manzi.