Burkina Faso : L'attaque d'une église protestante fait 10 morts

Ce dimanche, l'est du Burkina Faso a encore fait l'objet d'une attaque attribuée aux terroristes. L'assaut a été dirigé contre l'église protestante de Hantoukouri, non loin de la frontière avec le Niger.



Citant des sources non-officielles, la radio Oméga rapporte que cette attaque aurait fait 10 morts parmi les fidèles qui étaient dans le lieu de culte protestant.



Alors qu'il n'est pas encore revendiqué, cet assaut macabre revêt déjà aux yeux des autorités locales et de la population, les contours d'une vengeance après que les terroristes eurent essuyé le 09 novembre dernier un revers cuisant. Ils tentaient de prendre le complexe militaire de Foutouri, mais ils ont été repoussés par les forces de sécurité burkinabé.