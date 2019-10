Bureau de l'assemblée/Sortie contre le Président de la République : l'HD Yaya Sow pris en flagrant délit de mensonge.(Document)

Après la sortie de l'honorable député Yaya Sow, qui s'en est pris directement au chef de l'État, les réactions, parfois acerbes, n’ont pas manqué dans son camp. De l'honorable député Farba Ngom à la députée Fanta Sall, tous ont fustigé avec la dernière énergie la sortie du député maire de Ribot Escale, département de Koungheul.

Mais au-delà de ces réactions, le député Yaya Sow, dans sa déclaration sur Dakaractu, a affirmé "agir et parler en son propre nom et au nom de l'honorable député Momath Sow dit Malaw. Selon l'édile de Ribot, Malaw lui aurait donné procuration de prendre toutes les décisions en son nom, en brandissant la procuration signée par Malaw. Selon lui, " Momath m'a dit que je suis en phase avec toutes les décisions que tu prendras."

Mais seulement, sur le document en question que s'est procuré Dakaractu, l'honorable député Yaya Sow, a compris totalement de travers la lettre de son collègue député présentement malade. En effet, sur le document, en date du 14 Octobre 2019, il est clairement écrit : " je soussigné, l'honorable député Momath SOW dit Malaw CNI numero........, donne procuration à l'honorable député Yaya SOW de voter OUI en faveur de a coalition BBY et toutes les décisions prises lors de la présente session de l'assemblée nationale...." Pourquoi alors Yaya a affirmé agir en son nom et au nom de Malaw? Ce que nous avons essayé de comprendre en câblant le maire de Ribot, sans succès...