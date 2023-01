Bundesliga : Enfin le bout du tunnel pour Bouna Sarr qui revient après son opération…

Bouna Sarr va retrouver les pelouses de la Bundesliga après son opération du genou gauche. Sur le billard au mois de septembre, à quelques foulées de la Coupe du monde Qatar 2022, Bouna Sarr devrait retrouver la pelouse très bientôt a fait savoir son agent, Patrick Mendy, dans les colonnes de Foot mercato.



Expliquant les raisons qui ont poussé son protégé a opté pour une intervention chirurgicale, l’agent de Bouna Sarr révèle que : «Bouna avait une gêne depuis sa signature au Bayern. Il a joué, mais cela s’est empiré au fil des mois. Après la CAN, il a forcé et a essayé de terminer la saison avec son club. Mais voyant que cela ne s’arrangeait pas, la décision de se faire opérer s’est révélée inévitable. »



Cantonné sur le banc du Bayern Munich où la concurrence fait rage, le latéral droit international sénégalais espère encore avoir sa chance a fait savoir son manager. «Bouna travaille beaucoup pour revenir sur les terrains. Pour l’instant, il est dans les temps pour la reprise et même légèrement en avance. Les sensations sont bonnes et doivent lui permettre de revenir d’ici fin janvier ou vers le début du mois de février» informe-t-il.