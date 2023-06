Brésil - Sénégal /Aliou Cissè déclare qu’il pourrait faire jouer Abdou Diallo et Niakhaté ensemble…

Après avoir évolué avec la paire de défenseurs axiaux Koulibaly et Abdoulaye Seck lors de la double confrontation contre le Mozambique. Puis avec le duo Abdou Diallo et Abdoulaye Seck face au Bénin il y’a quelques jours, le coach Aliou Cissè pourrait encore changer devant le Brésil ce mardi 20 juin. En conférence de presse d’avant match de ce lundi, depuis Lisbonne, il a clairement fait savoir que : « Abdou et Moussa sont capables de jouer au même poste. Mais l’avantage c’est que les deux peuvent jouer aussi à gauche. En réalité je peux même les faire jouer tous les deux. Moussa dans l’axe et Abdou arrière gauche comme à la coupe du monde Ça nous offre beaucoup de possibilités. »