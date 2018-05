Bourses des étudiants : L’IGE a entamé les auditions

L’IGE a débuté ses auditions depuis jeudi pour faire la lumière sur les retards des paiements des bourses. Selon l’As, les hommes du vérificateur général Jean Collin ont installé un QG à Sanar, à Saint-Louis, avec comme mission d’identifier les goulots d’étranglement et remonter la chaîne de responsabilité entre les ministères des Finances et de l’enseignement supérieur. Le Soleil nous apprend également dans sa parution du jour que les vérificateurs de l’Ige sont entrés en contact avec les trois entités au cœur du processus de paiement des bourses. Il s’agit de la Banque Ecobank, du ministère de l’enseignement supérieur et celui de l’Economie et des Finances. L’Ige passe au peigne fin tous les documents par les entités précitées pour situer les responsabilités et les dysfonctionnements de paiement des bourses, rapporte le Quotidien national.