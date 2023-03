Bounkiling : La maison de la jeunesse et de la citoyenneté a coûté plus d’un milliard de francs CFA

Le président Macky Sall a terminé sa tournée économique dans le Pakao hier dans le département de Bounkiling où se trouve la maison de la jeunesse et de la citoyenneté. Macky Sall a posé la première pierre en présence du ministre de la jeunesse, Pape Malick Ndour. Une infrastructure qui a coûté un peu plus d’un milliard et qui sera un cadre privilégié pour la jeunesse de Bounkiling d'échanger, de se former et de s’épanouir...