Bonne gouvernance : Le Rapport National de la Gouvernance (RNG) présenté dans le cadre du MAEP

Le Ministère de la justice, à travers la Direction du Suivi et de l’Evaluation des Politiques de Bonne Gouvernance (DSEPBG), a établi une feuille de route pour élaborer le RNG en tant qu’outil d’auto-évaluation et s’est engagé à proposer des recommandations permettant d’améliorer les indicateurs de gouvernance conformément aux engagements des États membres de l’Union Africaine (UA) en cohérence avec les référentiels de politiques économiques et sociales mises en œuvre.







Le Mécanisme Africain d’Évaluation par les Pairs (MAEP) est un organe de l’Union Africaine (UA), conçu et dirigé par des africains pour les peuples africains. Il compte quarante-deux (42) États membres de l’UA dont le Sénégal. Les principes du MAEP sont en cohérence avec les ODD des Nations Unies, l’Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA) et les Stratégies de développement du SENEGAL.