Blocage des exportations de l’aluminium au Sénégal : les ferrailleurs lancent un cri d’alarme face à l’effondrement des prix

Les exportateurs de métal du Sénégal montent au créneau contre la décision du ministre du Commerce, Serigne Guèye Diop, de fermer l’exportation de l’aluminium et des canettes d’aluminium. Lors d’une conférence de presse tenue hier, mercredi, les professionnels du secteur ont exprimé leur profonde inquiétude face à une situation jugée alarmante.



Selon L’Observateur, Serigne Momar Sokhna, président des Exportateurs de métal du Sénégal, a souligné les conséquences dramatiques de cette fermeture. « Depuis cette décision, les prix d’achat se sont effondrés. L’aluminium est passé de 950 à 750 FCFA, et les canettes d’aluminium de 550 à 450 FCFA. Nous perdons environ 150 000 FCFA par tonne », a-t-il déploré. Cette chute des prix a des répercussions économiques graves pour les exportateurs, qui peinent à maintenir leurs activités en raison des difficultés financières rencontrées avec leurs partenaires internationaux et les banques locales.



Le président des exportateurs a également pointé du doigt la faible capacité d’absorption des industries locales, qui ne peuvent traiter qu’un maximum de 1 000 tonnes d’aluminium par mois, alors que la collecte nationale s’élève à 5 000 tonnes. « Cela entraîne des retards de paiement allant jusqu’à 15 jours, ce qui asphyxie davantage le secteur », a ajouté M. Sokhna. Il s’interroge aussi sur l’interdiction faite aux exportateurs alors que certaines industries locales continuent de transformer puis d’exporter le métal.



Cette crise impacte également les travailleurs de la décharge de Mbeubeuss, où plus de 1 000 personnes, principalement des trieurs de canettes, se retrouvent sans débouchés. Les industries refusent en effet d’acheter les canettes issues des déchets, aggravant ainsi la précarité de ces travailleurs.



Face à cette situation critique, les ferrailleurs appellent à une audience avec le ministre du Commerce pour aborder ces difficultés et discuter des neuf licences d’exportation en attente d’évaluation. Ils réclament aussi la régularisation de la situation des Sénégalais détenteurs des documents requis mais toujours dans l’incapacité d’obtenir un dépôt agréé.



Cette mobilisation des exportateurs reflète une crise économique grandissante qui pourrait affecter toute une chaîne d’acteurs, du collecteur aux partenaires étrangers, en passant par les trieurs de Mbeubeuss.