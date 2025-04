Bissau: des femmes en colère incendient un site de zircon exploité par des Chinois

Des femmes en Guinée-Bissau, en colère contre les dégâts environnementaux causés par l'exploitation du zircon, ont mis le feu et détruit dimanche des installations gérées par des Chinois dans le nord-ouest de ce pays ouest-africain, a appris l'AFP du ministre de l'Intérieur et de témoins.



Plusieurs femmes et un chef de village ont été arrêtés à la suite de cet incident survenu à Nhiquin, près de la station balnéaire de Valera, non loin de la frontière sénégalaise, selon des témoins jointes par l'AFP de Bissau.



Plusieurs centaines de manifestantes s'en sont prises aux installations des Chinois, ont indiqué les mêmes sources. Le site est exploité depuis 2022 par des privés chinois.



"Toutes les installations ont été brûlées", a déclaré à la presse, sans plus de précision, le ministre de l'Intérieur Botche Cande qui s'est rendu dimanche à Nhiquin.



"Quand l'Etat fait des efforts pour chercher des partenaires, personne n'a le droit de détruire leurs biens", a dit M. Cande, visiblement irrité.



Les "femmes qui ont fait ce vandalisme (...) ont toutes fui pour se réfugier dans la forêt. Elles doivent être recherchées et arrêtées. C'est inadmissible que des gens posent de tels actes et tout se passe (ensuite) comme de rien n'était", a-t-il poursuivi.



"Les femmes étaient très nombreuses. Les forces de l'ordre postées à Varela, bien que armées, n'ont pas pu" empêcher l'incendie des installations, a déclaré Edmundo Infanda le sous-préfet de Suzana dont dépend Nhiquin.



"Nous leur avons expliqué que nous ne voulons pas que le sable soit extrait sans notre consentement", a déclaré Aissato Cadjaf, une des manifestantes, jointe par l'AFP de Bissau.



"Toutes nos rizières sont détruites. Il n'y a plus de poissons dans le marigot proche du lieu (d'exploitation). Personne n'a pris en compte cette situation malgré nos cris de cœur", a-t-elle indiqué.



La Guinée-Bissau figure parmi les derniers pays au monde dans le classement du Programme des Nations-unies pour le développement (Pnud).



L'instabilité politique et la pauvreté y ont favorisé l'implantation de narcotrafiquants, qui utilisent ce territoire comme zone de transit de la cocaïne entre l'Amérique latine et l'Europe.