Bira Sène (Président Cng) : « Officiellement il n'y a jamais eu un lutteur qui a obtenu un cachet de plus de 60 millions FCFA! »

Avant tout, il reconnaît que « la relation entre les lutteurs et les promoteurs s’est considérablement améliorée au cours de la saison 2021-2022. Idem pour les managers des lutteurs qui commencent vraiment à mieux comprendre notre manière de procéder, conformément aux textes en vigueur. Il y a eu des avancées notables. »



Cependant, beaucoup reste à faire en terme de transparence, notamment dans le domaine contractuel insiste-t-il. « Il est important qu’au niveau du CNG, nous soyons informés des contrats de sponsoring que les lutteurs signent. Certes, le Cng ne prélève rien sur les contrats de sponsoring, mais il est toujours bien que nous soyons au courant. Cela contribue à instaurer un climat de confiance mais surtout à augmenter la valeur marchande de la lutte... »



En guise d'exemple, il informe que : « Depuis l’érection du Cng, il y a de cela 26 ans en plus de mes deux mandats, officiellement il n'y a jamais eu un lutteur qui a obtenu un cachet de plus de 60 millions FCFA. Cela n’existe pas dans les archives du Cng de lutte… »