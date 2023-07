Biotechnologie et génétique moléculaire : l’ICGEB et le MESRI, revisitent leur partenariat!

Sur convocation du Pr. Moussa Baldé, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Technologique, les responsables des universités et des Centres de Recherche qui travaillent dans le domaine de la biotechnologie et de la génétique moléculaire au Mesri, ont rencontré, ce mercredi 19 juillet 2023, le Directeur général d’ICGBE qui les a informé des opportunités que le centre internationale peut offrir, pour rendre plus opérationnelle ce domaine de la recherche important pour le Sénégal.

Il faut dire que le programme de la visite du Pr. Lawrence Banks, D.G d’ICGEB, en terre sénégalaise a été à la fois chargé et fructueux puisqu’il lui a permis de visiter la cité du savoir de Diamniadio, particulièrement le Centre national de microscopie, la Cyber-infrastructure nationale pour l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’innovation (CINERI) et les laboratoires de l’IRESSEF dont il a aussi rencontré le PDG, en l’occurrence le Pr. Souleymane Mboup, ainsi que le Directeur de l’Ecole nationale Supérieure d’Agronomie.

Le Pr. Banks a également été reçu en audience, le mardi 18 juillet 2023 par monsieur le Ministre Moussa Baldé. Cette rencontre a permis de revisiter le partenariat Mesri /ICGEB et de dégager les grands axes qui permettront une meilleure collaboration.

Rappelons que l’ICGEB est une organisation internationale pour la recherche en biotechnologie et génétique moléculaire qui regroupe plus de 60 pays membres dont le Sénégal. Il a trois centres situés respectivement à Trieste (Italie), à New Delhi ‘Inde) et en Cape Town (Afrique du Sud) avec plus de 40 Centres de Recherches affiliés.