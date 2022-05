Biodiversité : la DPN sensibilise le grand public à découvrir l'écosystème de notre pays en profondeur

La journée internationale de la biodiversité est célébrée au Sénégal le 22 mai 2022 dans la réserve naturelle de Pikine. Le lieutenant-colonel Diédhiou, Directeur adjoint de la Direction des Parcs Nationaux (DPN) a profité de cette journée tenue au site des Grandes Niayes de Pikine pour sensibiliser le grand public à aller découvrir l'écosystème de notre pays en profondeur. Selon le lieutenant, en effet, du point de vue géographique, notre pays a une biodiversité écosystémique impressionnante. « Nous avons la savane, la forêt soudanienne, la forêt guinéenne, nous avons de grandes plages, une zone économique exclusive très importante... Nous avons aussi une diversité faunique avec plus de 4.333 espèces et plus de 3.500 espèces floristiques'', a-t-il lâché.