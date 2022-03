Billetterie (SEN-EGY) : 350 millions FCFA récoltés sur la vente en quelques heures... Vers une recette globale de 500 à 600 millions FCFA...

Après le démarrage officiel de la commercialisation des tickets pour le match de barrages retour, Sénégal vs Égypte (29 mars, 17h30 GMT), les ventes ont complètement explosé. En effet, des informations fiables parvenues à Dakaractu, permettent de dire qu'entre le mardi 22 et le mercredi 23 mars, la fédération sénégalaise de football a enregistrée près de 350 millions FCFA de recettes.



Des centaines de millions récoltés auprès de la plateforme gaindeyi.com dédiée à la vente de tickets mais aussi au niveau des points Diotali exclusivement éparpillés sur Dakar. Ceci explique d'ailleurs pourquoi le partenaire technique de la Fsf, en l'occurrence Diotali avait publié sur son compte Twitter officiel que le stock de billets en vente était déjà épuisé à partir du jeudi 24 mars.



Il est important de préciser que ces 350 millions FCFA de recettes ne concernent que la vente des billets de 3.000 FCFA (sièges rouges) et ceux de 10.000 FCFA (sièges jaunes.) Comme annoncé par le comité local d'organisation rattaché à la Fsf, les places VIP et VVIP ont été vendues en un temps record.



Au total, toujours sur la base des informations recueillies, ce match de football prévu ce mardi 29 mars au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, devrait rapporter à la fédération sénégalaise entre 500 et 600 millions de FCFA rien qu'en billetterie...