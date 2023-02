Bilan du drame à kaolack: 1 mort, 2 blessés, 3 bus caillassés et 6 personnes placées en garde à vue.

On en sait un peu plus sur le présumé meurtre qui s'est produit ce samedi entre 4 heures et 5 heures du matin au quartier Léona de Kaolack.

Selon une source de Dakaractu Kaolack, 2 blessés ont été enregistrés du côté des maliens, 3 bus ont été également caillassés etc. Finalement, 6 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue au commissariat central de Kaolack.