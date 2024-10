Bilan désastreux des crues du fleuve Sénégal : Bakel, Tambacounda, Matam, et Saint-Louis impactées (55 600 personnes directement touchées)

Les crues du fleuve Sénégal continuent de faire des dégâts dans certaines localités du pays. Selon un bilan provisoire dressé par le Porte-parole du Gouvernement, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, à la date du 18 octobre 2024, les crues ont causé l'inondation de plus de 44 sites dans la région de Matam et de 51 villages de Saint-Louis. Les départements de Tambacounda et de Bakel ont également été gravement impactés.

Au total, 774 ménages (soit environ 55 600 personnes ) sont directement touchés, et 1 002 hectares de champs ont été inondés, affectant principalement les cultures de piment ( 49, 19%), de riz (21,59%) et de maïs (10,56%), renseigne-t-il.

D'après le communiqué du gouvernement, l’État a débloqué 8 milliards pour financer les premières mesures d'urgence sous la coordination du ministre de l'intérieur qui a mobilisé les ministères des Forces armées, de la Santé, de l'hydraulique et de l'assainissement, ainsi que les autorités territoriales et décentralisées.

Ainsi, poursuit le document, 150 tonnes de riz et 1 million de litres d'eau potable ont été distribués. Un hôpital militaire de niveau 1 a été déployé pour offrir des consultations médicales gratuites aux populations touchées. Enfin, le chef de l’État, BDF, appelle à la résilience et à la solidarité en ces temps difficiles.